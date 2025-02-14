Президент Єврокомісії: ми будемо активізувати роботу для прискорення процесу вступу України до ЄС, час “зрушити гори”

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила у активізації роботи з прискорення процесу вступу України до Європейського союзу.

“Ми будемо активізувати роботу для прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Ми вже досягли значного прогресу. Але знову ж таки, зараз настав час “зрушити гори” в Європейському Союзі, збільшити можливості витрачання національних бюджетів, отримати спільне європейське фінансування для проєктів, що становлять спільний європейський інтерес, і прискорити процес вступу України”, - сказала вона під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

За словами фон дер Ляєн, це має бути метою “нової Європи, яка інтенсивно працює над цими цілями”.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.