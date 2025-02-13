Міністр оборони США не виключив, що майбутнє фінансування для України може стати предметом переговорів

США продовжує надавати вже виділену військову допомогу, а питання майбутнього фінансування для України може стати предметом переговорів, заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

“Щодо допомоги у сфері безпеки, ми продовжуємо надавати те, що було виділено. Я думаю, було б справедливо сказати, що такі речі, як майбутнє фінансування, зменшення або збільшення, також можуть бути предметом переговорів”, - сказав він на пресконференції Брюселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Гегсет також додав, що незалежно від того, що президент “визначить як найсильніший батіг чи пряник з обох сторін для встановлення тривалого миру, це буде найефективнішим засобом впливу на обидві сторони”.

“Очевидно, що ми розуміємо мотиви, які Володимир Путін мав щодо України протягом тривалого часу”, - сказав глава Пентагону.