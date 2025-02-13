Інтерфакс-Україна
Політика
15:20 13.02.2025

Кличко у відповідь на санкції проти Порошенка заявив про небезпеку політичної боротьби в Україні під час війни

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Кличко у відповідь на санкції проти Порошенка заявив про небезпеку політичної боротьби в Україні під час війни
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на введення санкцій проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, заявивши, що загострення політичної боротьби під час війни створює ризики для демократичних інституцій та б’є по інтересах держави.

"Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, - програє демократія. І країна в цілому", - заявив Кличко у четвер після того, як Рада національної безпеки та оборони офіційно запровадила санкції проти Порошенка.

Напередодні він, виступаючи на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", заявив, що в країні спостерігаються "тривожні процеси", спрямовані на централізацію влади. Також Кличко заявляв про наступ на місцеве самоврядування.

Теги: #санкції #порошенко #кличко

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