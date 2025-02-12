Зеленський може обговорити з Трампом долю корисних копалин, які на окупованій території

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Частиною майбутньої розмови з президентом США Дональдом Трампом може бути доля корисних копалин, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, вважає президент Володимир Зеленський.

"Я не знаю деталі цієї промови президента Трампа, але дуже важливо, що цей документ є. Для мене тут важливі детали, що буде з тими корисними копалинами, які на тимчасово окупованій території. Ми це ще не обговорили, і я думаю, що це буде частиною майбутньої бесіді з Трампом", - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з міністром США Скоттом Бессентом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені штати мають отримати компенсацію у вигляді доступу до природних ресурсів за багатомільярдну допомогу, яка надається Україні.