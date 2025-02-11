Стефанчук Європарламенту: Єдиний шлях зупинити РФ - підтримувати Україну

Єдиний шлях зупинити Росію та досягти справедливого миру - це потужно підтримувати Україну, щоб агресор погруз у міжнародних санкціях, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Єдиний шлях зупинити агресивну Росію, щоб досягли справедливого і тривалого миру, означає підтримувати Україну настільки потужно, щоб агресор погруз не лише в українській землі, але й у міжнародних санкціях і власних внутрішніх проблемах”, - сказав Стефанчук на засіданні Європейського парламенту у вівторок.

За словами Стефанчука, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, більше літаків, більше далекобійної артилерії, більше засобів радіоелектронної боротьби, інвестицій в українську воєнну індустрію.

“Це означає ще більше ефективних санкцій, яких не можна ані уникнути, ані обійти. Більше рішучості у конфіскації і використанні російських заморожених активів. Більше справедливих і незворотних покарань за скоєні страшні воєнні злочини, авіа і ракетні удари по мирному населенню, за катування і вбивства цивільних”, - підкреслив спікер українського парламенту.

Він закликав європарламентарів бути більш рішучими.

“Росія порушила усі можливі і неможливі червоні лінії. І на відміну від агресора Україна, як жертва агресії, та і її партнери не порушили жодної… Давайте будемо чесними: єдині лінії, які ми маємо стерти, це лінії страху, нерішучості, зволікань і зневіри”, - відзначив Стефанчук.