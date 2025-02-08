Інтерфакс-Україна
Політика
21:07 08.02.2025

Орбан звинуватив ЄС у "знищенні Європи" через фінансування "безнадійної" війни в Україні

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Орбан звинуватив ЄС у "знищенні Європи" через фінансування "безнадійної" війни в Україні
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Функціонери ЄС "знищили Європу", оскільки через них європейська економіка "повільно тоне", а "наші гроші відправляються в Україну, на безнадійну війну", заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті опозиційної європейської політичної партії Patriots.eu.

"Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші відправляються в Україну, на безнадійну війну", - написав Орбан у соцмережі Х.

Він також вкотре накинувся на міграційну політку ЄС та звинуватив у створенні "навали мігрантів" Джорджа Сороса.

"Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Брюссель відкрив ворота, відкрив кордони для навали мігрантів. Джордж Сорос оголосив: щороку в Європу треба впускати мільйон мігрантів. І ось: за останні дев'ять років до Європи прибуло дев'ять мільйонів мігрантів", - додав прем'єр Угорщини.

Саміт опозиційної європейської політичної партії Patriots.eu проходив в Мадриді 7-8 лютого.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюзу у зв’язку із виборами президента США Дональда Трампа доведеться суттєво переглянути свою політику, у тому числі в питаннях російсько-української війни, міграції та торгівлі, але поки що лідери ЄС цього не усвідомили.

 

Теги: #орбан #єс

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