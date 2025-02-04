Інтерфакс-Україна
Політика
19:28 04.02.2025

Удар по Ізюму – чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією – посол США

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Удар по Ізюму – чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією – посол США

Російські окупанти ударили балістичною ракетою по місту Ізюм, внаслідок чого є загиблі та постраждалі, це "чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією", написала посол США в Україні Бріджит Брінк у Телеграм.

"Трагічні новини з м. Ізюм. Росія завдала удару балістичною ракетою по центру міста, влучивши в адміністративну будівлю та пошкодивши житлові будинки поблизу. Щонайменше 5 загиблих і понад 20 поранених – чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією", - написала Брінк.

 

Теги: #атака #посол #рф

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