Єрмак та Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом, під час якої, зокрема, обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом.

Як зазначає пресслужба президента, це була перша розмова після призначення Майкла Волца на посаду.

“Керівник Офісу президента наголосив, що для України критично важливе продовження підтримки з боку міжнародних партнерів, передусім США. Сильні позиції України є ключовими на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру, а також для безпеки Європи та всього світу”, - сказано у повідомленні.

Окрім того, Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та перебіг мобілізації в Україні.

Також домовилися підтримувати постійний зв’язок для інформування про ситуацію на фронті, поточні події та виклики, які стоять перед Україною.