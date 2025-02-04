Зеленський та прем'єр Австралії обговорили продовження оборонної допомоги та прямі інвестиції в український ОПК

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром країни Ентоні Албенізі, під час котрої очільники двох країн обговорили, у тому числі, прискорення продовження оборонної допомоги, прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю, повідомляє у вівторок Офіс президента України.

"Під час розмови також обговорили прискорення постачання вже оголошеного пакета підтримки та продовження оборонної допомоги, прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував Австралії та всьому австралійському народові за допомогу, передусім оборонну, і підтримку українців та українок.

"Пріоритет України – надійні гарантії безпеки, зміцнення нашої держави та примушування Росії до закінчення війни і встановлення справедливого й тривалого миру", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливість продовження тиску на Росію та Путіна, "зокрема посилювати санкції, насамперед проти тіньового танкерного флоту, який дає змогу державі-агресорці фінансувати війну".

Повідомляється, що Зеленський та Албенізі обговорили майбутні контакти з партнерами, передусім зі США, та можливі формати співпраці з іншими лідерами для спільного тиску на РФ. Окремо президент наголосив на тому, що проводити будь-які потенційні переговори без України "небезпечно для всіх".

Окрему увагу приділили долі громадянина Австралії, добровольця Оскара Дженкінса, якого Росія захопила в полон. Глава держави зазначив, що зі свого боку Україна готова докласти необхідних зусиль, щоб встановити всі обставини.

Як повідомлялось, австралійця Оскара Дженкінса у грудні 2024 року захопили у полон російські військові, після чого з'явилося відео, на якому його у військовій формі допитують. Пізніше австралійська національна телекомпанія ABC і філія CNN Seven News повідомили, що 32-річного солдата, ймовірно, вбили.