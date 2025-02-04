Інтерфакс-Україна
Політика
18:06 04.02.2025

Зеленський та прем'єр Австралії обговорили продовження оборонної допомоги та прямі інвестиції в український ОПК

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром країни Ентоні Албенізі, під час котрої очільники двох країн обговорили, у тому числі, прискорення продовження оборонної допомоги, прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю, повідомляє у вівторок Офіс президента України.

"Під час розмови також обговорили прискорення постачання вже оголошеного пакета підтримки та продовження оборонної допомоги, прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував Австралії та всьому австралійському народові за допомогу, передусім оборонну, і підтримку українців та українок.

"Пріоритет України – надійні гарантії безпеки, зміцнення нашої держави та примушування Росії до закінчення війни і встановлення справедливого й тривалого миру", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливість продовження тиску на Росію та Путіна, "зокрема посилювати санкції, насамперед проти тіньового танкерного флоту, який дає змогу державі-агресорці фінансувати війну".

Повідомляється, що Зеленський та Албенізі обговорили майбутні контакти з партнерами, передусім зі США, та можливі формати співпраці з іншими лідерами для спільного тиску на РФ. Окремо президент наголосив на тому, що проводити будь-які потенційні переговори без України "небезпечно для всіх".

Окрему увагу приділили долі громадянина Австралії, добровольця Оскара Дженкінса, якого Росія захопила в полон. Глава держави зазначив, що зі свого боку Україна готова докласти необхідних зусиль, щоб встановити всі обставини.

Як повідомлялось, австралійця Оскара Дженкінса у грудні 2024 року захопили у полон російські військові, після чого з'явилося відео, на якому його у військовій формі допитують. Пізніше австралійська національна телекомпанія ABC і філія CNN Seven News повідомили, що 32-річного солдата, ймовірно, вбили.

Теги: #зеленський #австралія #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 12.05.2025
Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

19:05 12.05.2025
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

18:53 12.05.2025
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

16:31 12.05.2025
Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

16:27 12.05.2025
З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

15:13 12.05.2025
Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

15:09 12.05.2025
Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

12:19 12.05.2025
Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

21:33 11.05.2025
Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

20:17 11.05.2025
Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

ВАЖЛИВЕ

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

ОСТАННЄ

Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

Порошенко закликає заборонити транзит російської нафти через Україну

Стамбул є непоганим майданчиком для переговорів України та РФ – думка

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

30-денне припинення вогню стане початком завершення війни Росії проти України - Келлог

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА