Кошта: справедливий і міцний мир будуть обирати Україна та українці

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта переконаний, що саме українці мають визначати, якими будуть умови для встановлення справедливого і міцного миру в Україні.

Це випливає з його слів, які він сказав у вівторок в Брюсселі на щорічній конференції послів ЄС. «Війна в Україні – це не лише війна на європейській землі. Це війна, яка загрожує основам усього міжнародного співтовариства. Винагорода агресора, винагорода за порушення територіальної цілісності – це загроза для всіх. Тому наша позиція чітка: Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно і скільки завгодно. Ми будемо зміцнювати позиції України за будь-яких обставин для всебічного, справедливого і міцного миру. Миру, обраного Україною та українцями. Це меседж, який ми передаємо президенту Зеленському щоразу. І ми продовжуємо це робити», - наголосив Кошта.

Президент Європейської ради також торкнувся відносин ЄС зі США. «Сполучені Штати є нашим другом, нашим союзником і партнером. Проблеми і розбіжності в поглядах можуть виникнути і між друзями. Коли вони трапляються, нам потрібно до них звертатися, говорити та шукати рішення», - зазначив він.

При цьому Кошта констатував, що саме ЄС та США разом були «опорами порядку, заснованого на правилах, поважаючи національний суверенітет, територіальну цілісність, стабільність кордонів і Статут ООН». «Європейський Союз все одно виступатиме за цю загальну повагу до міжнародного права та порядку, заснованого на правилах, в Україні, на Близькому Сході, в Африці і, звичайно, також у Королівстві Данія. Тим більше, якщо територіальна цілісність країни-члена Європейського Союзу ставиться під сумнів. Меседж з цього приводу, який я отримав від усіх 27 держав-членів за столом під час вчорашньої зустрічі лідерів, був голосним і чітким», - повідомив президент Євроради.

Кошта також зупинився і на питанні розширення ЄС, кандидатами на членство в якому є Україна, Молдова та шість країн Західних Балкан. «Їхнє майбутнє в Європейському Союзі. Це доводить, що Європейський Союз привабливий і могутній. Зараз ми маємо новий імпульс для розширення. І давайте створимо необхідні умови з усіх боків, щоб цим скористатися», - підкреслив він.

Ще одним з пунктів промови президента Євроради було питання оборони. «Незважаючи на безлад і складність, у нас також є чіткий шлях до оновлення Європейського Союзу як проекту миру. Сьогодні Європа оборони має бути невід’ємною частиною нашого мирного проекту, щоб захистити наші демократії, наших громадян, наші кордони. Ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за нашу власну оборону, щоб гарантувати тривалий мир у Європі. Як проголосив Роберт Шуман 75 років тому, мир у всьому світі не можна захистити без творчих зусиль, пропорційних небезпеці, яка йому загрожує. Вчорашня неформальна зустріч лідерів була саме про це. Ми більше не обговорюємо «якщо», а обговорюємо, «що і як»: які спільні можливості розвивати найбільш терміново, як їх фінансувати, як зміцнити наші найважливіші партнерства», - деталізував Кошта.