Інтерфакс-Україна
Політика
15:27 04.02.2025

Постпреди країн ЄС 5 лютого обговорять пропозиції до нового пакета антиросійських санкцій

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Постпреди країн ЄС 5 лютого обговорять пропозиції до нового пакета антиросійських санкцій

Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС розпочне в середу, 5 лютого, обговорення пропозицій до 16 пакета обмежувальних заходів щодо РФ, який, як заявляли в Брюсселі, планують ухвалити до 24 лютого.

На засіданні Coreper обговорення стосуватиметься "заходів у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні", і "заходів щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", що означає можливість і економічних, і персональних санкцій.

Крім цього, на порядку денному значиться обмін думками щодо "кримського" пакета обмежувальних заходів і щодо заходів, які стосуються окупованих українських областей.

На цьому ж засіданні заплановано обмін думками щодо постанови Ради ЄС і регламенту "про обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією в Білорусі".

Теги: #санкції #єс

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