Молдова отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро на стратегію енергетичної незалежності - Єврокомісія

Єврокомісія (ЄК) і Молдова узгодили у вівторок дворічну стратегію енергетичної незалежності цієї республіки, що передбачає її підтримку обсягом 250 млн євро у 2025 році.

"Сьогодні Європейська комісія і Республіка Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови. Вона переслідує подвійну мету: відокремити Молдову від ненадійних поставок російської енергії та повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС", - ідеться в комюніке ЄК.

"Згідно з цією стратегією, загальна підтримка Республіки Молдова становитиме 250 млн євро на 2025 рік, з яких 100 млн євро буде надано Євросоюзом до середини квітня", - йдеться в документі.

У ньому також зазначено, що на додаток до цієї загальної підтримки і в межах тієї самої стратегії жителям Придністров'я пропонують 60 млн євро "на певних умовах". "Ця допомога залежить від заходів, що вживаються щодо основних свобод і прав людини в Придністровському регіоні, і виключає енергоємні види діяльності", - сказано в повідомленні ЄК.

Як пояснюють у Брюсселі, у короткостроковій перспективі цей пакет допомоги підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на енергію. Це, за розрахунками ЄК, дасть змогу компенсувати всі зайві витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт.год щомісяця до 31 грудня 2025 року.