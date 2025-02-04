Інтерфакс-Україна
Політика
12:04 04.02.2025

Молдова отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро на стратегію енергетичної незалежності - Єврокомісія

1 хв читати
Молдова отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро на стратегію енергетичної незалежності - Єврокомісія

Єврокомісія (ЄК) і Молдова узгодили у вівторок дворічну стратегію енергетичної незалежності цієї республіки, що передбачає її підтримку обсягом 250 млн євро у 2025 році.

"Сьогодні Європейська комісія і Республіка Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови. Вона переслідує подвійну мету: відокремити Молдову від ненадійних поставок російської енергії та повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС", - ідеться в комюніке ЄК.

"Згідно з цією стратегією, загальна підтримка Республіки Молдова становитиме 250 млн євро на 2025 рік, з яких 100 млн євро буде надано Євросоюзом до середини квітня", - йдеться в документі.

У ньому також зазначено, що на додаток до цієї загальної підтримки і в межах тієї самої стратегії жителям Придністров'я пропонують 60 млн євро "на певних умовах". "Ця допомога залежить від заходів, що вживаються щодо основних свобод і прав людини в Придністровському регіоні, і виключає енергоємні види діяльності", - сказано в повідомленні ЄК.

Як пояснюють у Брюсселі, у короткостроковій перспективі цей пакет допомоги підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на енергію. Це, за розрахунками ЄК, дасть змогу компенсувати всі зайві витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт.год щомісяця до 31 грудня 2025 року.

Теги: #єврокомісія #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 07.05.2025
Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

16:59 06.05.2025
Єврокомісія оприлюднила заходи, спрямовані на повну відмову від російських енергоносіїв

Єврокомісія оприлюднила заходи, спрямовані на повну відмову від російських енергоносіїв

14:46 05.05.2025
Єврокомісія оприлюднить 6 травня "дорожню карту" щодо відмови від імпорту палива з РФ

Єврокомісія оприлюднить 6 травня "дорожню карту" щодо відмови від імпорту палива з РФ

13:52 02.05.2025
Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

20:11 01.05.2025
Єврокомісарка Кос: Підтверджуємо підтримку відкриття Кластеру 1 з Україною та Молдовою одночасно і якомога швидше

Єврокомісарка Кос: Підтверджуємо підтримку відкриття Кластеру 1 з Україною та Молдовою одночасно і якомога швидше

09:28 01.05.2025
Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

18:48 30.04.2025
Єврокомісія підтвердила відповідність законодавства України нормам ЄС у підприємництві та промисловій політиці - Мінекономіки

Єврокомісія підтвердила відповідність законодавства України нормам ЄС у підприємництві та промисловій політиці - Мінекономіки

18:30 30.04.2025
Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

14:52 30.04.2025
Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

14:41 30.04.2025
ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

ВАЖЛИВЕ

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

ОСТАННЄ

Запропонувавши Путіну зустріч у Стамбулі Зеленський його переграв - Мережко

Стамбул є непоганим майданчиком для переговорів України та РФ – думка

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

30-денне припинення вогню стане початком завершення війни Росії проти України - Келлог

США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА