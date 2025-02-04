США відновили поставки зброї в Україну за раніше узгодженими пакетами - ЗМІ

Поставки американської зброї в Україну, що були призупинені, відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

"В останній рік терміну президентства Джо Байдена рішення щодо ключових поставок і зброї в Україну зупинилися не лише через місяці затримок у Конгресі , а й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США , показало розслідування видання. Плутанини додавала хаотична система відстеження зброї, у якій навіть визначення «доставленого» різнилося між військовими підрозділами США", - пише Reuters.

У матеріалі видання зазначається, що незважаючи на те, що команда Байдена назвала сплеском допомоги з жовтня до дня інавгурації Трампа, "щомісячна допомога від США досягла лише середньомісячного рівня в 1,1 мільярда доларів США, встановленого протягом перших двох років війни".

За словами двох джерел, "до листопада було доставлено лише близько половини загальної суми, яку США обіцяли у 2024 році з американських запасів, і лише близько 30% обіцяної броньованої техніки надійшло до початку грудня"

"Згідно з аналізом Reuters, після перемоги Трампа на президентських виборах середня вартість поставок різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року", - констатує видання.

У перший тиждень свого перебування на посаді Трамп заморозив іноземну допомогу Україні, серед багатьох інших країн. Представник Трампа в Україні генерал Кіт Келлог не сказав прямо, чи продовжить адміністрація надсилати зброю Україні. Але коли його запитали, він сказав: «У переговорах має вирішальне значення все, що дає вам вплив», а Трамп не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США не оголошували жодних пакетів військової допомоги. Водночас передбачалось, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, продовжуватимуться в наступні тижні та місяці через відставання у виконанні.