Інтерфакс-Україна
Політика
20:58 02.02.2025

Якщо чиясь президентська легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві - Сибіга про заяви Путіна

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Якщо чиясь президентська легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві - Сибіга про заяви Путіна
Фото: МЗС України

Заяви Володимира Путіна на тему легітимності президента України є абсурдними, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти; Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги на виборах. Так виглядають демократія та легітимність", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС України заявив, що Путін “узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін”. Він додав, що тепер Путін читає світові лекції про легітимність.

"Облиште нас у спокої. Заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. Лише дурні можуть довіряти ім. Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі”, - заявив Сибіга.

Теги: #путін #легітимність #сибіга

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