Інтерфакс-Україна
Політика
11:03 31.01.2025

Орбан наполягає на скасуванні санкцій ЄС проти РФ, якщо транзит російського газу через Україну не відновиться

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Орбан наполягає на скасуванні санкцій ЄС проти РФ, якщо транзит російського газу через Україну не відновиться
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю пригрозив покласти кінець санкціям Євросоюзу проти Росії в разі, якщо ЄС не виконає обіцянку щодо відновлення транзиту російського газу через територію України, повідомляє Bloomberg.

"Якщо обіцянку буде порушено, ми не просто запропонуємо скасувати санкції, ми їх скасуємо", - заявив Орбан.

Крім того, як повідомляють західні ЗМІ, Орбан назвав неприйнятним припинення поставок російського газу через територію України.

"Те, що Україна не бажає пропускати російський газ через свою територію в Центральну Європу і тим самим підвищує ціни на газ, є неприйнятним", - наголосив він.

У понеділок глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що влада ЄС дала Будапешту запитані ним гарантії безпеки у сфері енергетики.

"Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту поставок природного газу і нафтопроводів, що ведуть до держав Євросоюзу", - написав він.

"Європейська комісія також просить Україну надати гарантії збереження поставок нафти в ЄС", - додав очільник угорського МЗС.

Тим часом глава дипломатії ЄС Кая Каллас у понеділок заявила, що главам МЗС країн Євросоюзу вдалося домовитися щодо продовження антиросійських санкцій.

Пізніше в понеділок Рада ЄС продовжила економічні санкції Євросоюзу щодо РФ ще на шість місяців - до 31 липня 2025 року. Каллас також заявила, що в Євросоюзі триває робота над 16-м пакетом санкцій проти РФ, до яких планують включити широке коло об'єктів - від СПГ до консолей для відеоігор.

Теги: #орбан #єс #санкції_проти_рф

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