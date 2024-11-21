Порошенко на Політичній асамблеї ЄНП вніс проєкт Резолюції на підтримку України

Петро Порошенко, який бере участь в Політичній асамблеї Європейської народної партії, вніс проєкт спеціальної Резолюції на підтримку України. Під час виступу перед європейськими партнерами Порошенко наголосив – у Європі не буде миру, якщо путін не зазнає поразки в Україні. Петро Порошенко також закликав європейських політиків вшанувати пам’ять загиблих українців хвилиною мовчання.

«Після цих одинадцяти років війни я щиро вірю, що путін зазнає поразки в Україні. Чому? Бо ми разом», – сказав Порошенко. «Будь ласка, не бійтеся путіна через загрозу третьої світової війни. З 2024 року вона вже відбувається. І це не тільки тому, що корейські війська воюють на території України. Не тільки тому, що ми зазнаємо атак іранськими безпілотниками, іранськими артилерійськими снарядами та іранськими ракетами. Справа не тільки в тому, що вся російська оборонна промисловість оснащена китайськими комплектуючими», – констатує лідер "Європейської солідарності"

Він зауважив: десятки тисяч північнокорейських солдатів на цій війні отримають унікальний бойовий досвід, і ніхто не знає, де вони його використають. «Щоб зупинити російські ракети, потрібна протиповітряна оборона, зокрема, спільне виробництво з українським ВПК. Ми можемо це зробити, ми вже маємо успіхи. Таким чином ми зможемо захистити небо України, бо це буде небо Європи», – сказав Порошенко.

«Ще одне: військова підтримка у повному обсязі. Лише сім днів тому ми отримали від США, від Британії, від Франції дозвіл на використання ракет великої дальності проти росії, проти законних цілей в росії – і за тиждень ми знищили чотири сховища боєприпасів, що спричинить значний дефіцит боєприпасів і ракет для росії. Ми знищили пункти управління збройних сил росії. Це надзвичайно ефективне використання зброї», – сказав Порошенко.

Він також висловив сподівання, що на наступних виборах у Німеччині переможе сестринська партія ХДС, і Україна нарешті отримає ракети «Таурус»: «це був би значний крок, щоб зупинити путіна, важливий крок, щоб зупинити росію в Україні і зберегти мир у Європі».

«Потрібен максимальний тиск і санкції. Максимальна ефективність використання фінансової допомоги Європи та світу для України. Ми зараз не говоримо про відновлення України – ми говоримо про те, щоб зберегти Україну, зробити Україну сильнішою та зробити сильнішою Європу», – вважає Порошенко.

Він також вкотре наголосив: без членства України в НАТО не буде стабільної безпекової ситуації ні в Європі, ні у світі. «Я дуже сподіваюся, що наша сестринська партія ХДС зможе зробити надзвичайно важливий крок, тому що під час мого спілкування в Білому домі вони сказали: гаразд, американці за членство України в НАТО, але ми не можемо зруйнувати нашу трансатлантичну єдність, тому що Німеччина проти. Тепер я точно знаю, що Німеччина не проти, ЄНП не проти. Ми приймемо нашу Резолюцію, і це значно наблизить нас до миру», – резюмував Порошенко.

Проєкт Резолюції ЄНП «На 1000-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну», внесений партією «Європейська Солідарність», передбачає безперервне зміцнення підтримки України з боку Європи, без обмежень і стільки часу, скільки потрібно для досягнення перемоги над росією. «Наша мета полягає не лише в тому, щоб притягнути росію до відповідальності на міжнародній арені, але й забезпечити повну реконструкцію України, перетворення її на процвітаючу країну — майбутнього члена як Європейського Союзу, так і НАТО», – йдеться в документі.

Резолюція також передбачає посилення тиску на державу-агресора з використанням усіх наявних військових, політико-дипломатичних та економічних засобів; прискорення надання Україні систем протиповітряної оборони з метою стримування російського терору, збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість; зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва; посилення співпраці у сфері передових технологій та інновацій; збільшення фінансової допомоги Україні для забезпечення макрофінансової стабільності; посилення санкцій, усунення існуючих лазівок, зокрема, проти енергетичного сектору російської федерації; непохитну підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО.

Європейська народна партія – це найбільше політичне об’єднання Євросоюзу, яке включає 82 партії та партнерів з 43 країн, Президента Європейської Комісії, Президента Європарламенту, 20 глав держав та урядів ЄС і країн, що не входять до ЄС, 9 членів Єврокомісії та найбільшу групу у Європейському парламенті.

Партія «Європейська Солідарність» офіційно увійшла до Європейської народної партії у 2019 році, а 10 березня 2023 року «Євросолідарність» отримала статус асоційованого члена Європейської народної партії.