Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції лідерів країн G20, які цими днями зібралися на саміті в Ріо-де-Жанейро.
"Сьогодні вони презентували оновлену ядерну доктрину. Чому вони не презентували мирну стратегію? Ви чули про таке? Звісно, ні. Стратегія ядерної зброї у них", - сказав він на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.
Зеленський наголосив, що Путін хоче продовжувати війну і хоче знищити Україну, "і не лише її, а й інші країни".
"Путін хоче війну. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна - тим довше він буде в Кремлі. Це зрозуміло. Це його мета: знищити нас, усіх нас. Усі наші принципи, цінності. Коли вони нападають, навіть у ЗМІ - словами про ядерну зброю і стратегію, я гадаю, сьогодні G20 сидять у Бразилії. Вони сказали хоч щось? Нічого. Нічого сильного. Це відповідь", - заявив український президент.
Також він додав: "Яка може бути стратегія, якщо навіть країни G20 не мають жодної сильної стратегії?".
"Наша стратегія - бути сильними. І коли Путін тільки починає про ядерну зброю, світ має дати відповідь. Покласти її на стіл. Тверду відповідь, що буде зроблено, якщо Путін використає щось на кшталт цієї зброї чи іншу", - зазначив Зеленський.
Зі свого боку Фредеріксен заявила, що "ніколи не прийме той факт, що Путін загрожує Європі". Також вона наголосила, що червоні лінії перейшла РФ, а не Україна і не Європа.
"РФ може одразу зупинити цю війну. Але червоні лінії перейшла РФ, розпочавши повномасштабне вторгнення. Україна має право захищатися", - зазначила прем'єрка.