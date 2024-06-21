Медицина

11:43 21.06.2024

Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

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Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Український Червоний Хрест передав два спеціально обладнані санітарні автомобілі до медичних закладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

"Авто передали Центру первинної медико-санітарної допомоги Староушицької селищної ради та Багатопрофільній центральній районній лікарні Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради. На кожному автомобілі працюватиме команда Мобільної медичної бригади Українського Червоного Хреста - лікар, медсестра та водій, які виїжджатимуть у віддалені населені пункти області для надання первинної медичної допомоги. Це дозволить людям отримувати своєчасно медичні послуги там, де є обмежений доступ до них", - повідомив Український Червоний Хрест у п'ятницю у фейсбуці.

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Спецавтомобілі також можна використовувати в разі потреби для перевезення пацієнтів до спеціалізованих лікарень.

Передання автомобілів відбувалося за сприяння Норвезького Червоного Хреста, що підтримує проєкт.

 

Теги: #допомога #машини #передача #тчху #український_червоний_хрест

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