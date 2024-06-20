Понад тисяча сімей отримала грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на реабілітацію

Понад тисяча сімей отримали грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на реабілітацію.

"1196 родин з Києва та Миколаєва отримали грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на реабілітацію дітей і дорослих на загальну суму понад 35 млн грн", - повідомив Український Червоний Хрест у четвер у фейсбуці.

Український Червоний Хрест надав грошову допомогу пацієнтам, які проходять реабілітацію в Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України "Охматдит" у Києві та кількох реабілітаційних центрах Миколаєва в рамках програми Cash for Rehabilitation за підтримки Британського Червоного Хреста. Кожен пацієнт у рамках програми отримав по 30 тис. грн.

"Цю суму визначено за результатами попереднього опитування серед родин, чиї діти або рідні проходять або потребують фізичної реабілітації в медичних закладах країни, зокрема в лікарні "Охматдит" у Києві та закладах Миколаєва", - розповіла керівниця відділу інноваційного фінансування Українського Червоного Хреста Олена Скрипнікова.

За її словами, визначено також категорії травм і хвороб, за яких надається грошова допомога: реабілітація після поранень, отриманих унаслідок бойових дій або дії вибухонебезпечних предметів; реабілітаційні послуги через вроджені захворювання; реабілітація через хронічні захворювання, зокрема онкологічні, серцево-судинні та інші.

Більшість дітей і дорослих, які отримали грошову допомогу, вже мають статус інвалідності або перебувають у процесі його отримання. Крім того, сім'ї, які пройшли опитування, наголосили на потребі в допоміжних засобах, таких як колісні крісла, ходунки, ортези для рук або ніг.