Медицина

18:32 15.04.2024

НСЗУ законтрактувала на проведення хіміотерапії в межах ПМГ 97 медзакладів на 2,41 млрд грн

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НСЗУ законтрактувала на проведення хіміотерапії в межах ПМГ 97 медзакладів на 2,41 млрд грн

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) законтрактувала за пакетом "Хіміотерапевтичне лікування та підтримка пацієнтів із раком та амбулаторними станами" в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) 97 медзакладів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", загальна вартість контрактів становить 2,41 млрд грн.

Згідно з даними дашборду НСЗУ, зокрема на проведення хіміотерапії законтрактовано дев'ять приватних медзакладів, найбільший контракт серед яких на суму 14,797 млн грн має ТОВ "Український центр томотерапії" (Кропивницький, Кіровоградська обл.).

Теги: #нсзу #пмг

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