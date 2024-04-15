НСЗУ законтрактувала на проведення хіміотерапії в межах ПМГ 97 медзакладів на 2,41 млрд грн

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) законтрактувала за пакетом "Хіміотерапевтичне лікування та підтримка пацієнтів із раком та амбулаторними станами" в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) 97 медзакладів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", загальна вартість контрактів становить 2,41 млрд грн.

Згідно з даними дашборду НСЗУ, зокрема на проведення хіміотерапії законтрактовано дев'ять приватних медзакладів, найбільший контракт серед яких на суму 14,797 млн грн має ТОВ "Український центр томотерапії" (Кропивницький, Кіровоградська обл.).