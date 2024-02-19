ТЧХУ передало гумдопомогу дітям, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) надало гуманітарну допомогу дітям із Херсонської та Сумської областей, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській області.

"Майже 180 дітей віком від 5 до 17 років, які наразі перебувають на реабілітації в державному спеціалізованому санаторії МОЗ України "Косів" в Івано-Франківській області, отримали гуманітарну допомогу", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

Волонтери ТЧХУ передали дітям продукти харчування, посуд, засоби гігієни, постільну білизну й дрібну побутову техніку.

У повідомленні наголошується, що найближчим часом до санаторію приїдуть ще 50 дітей з деокупованих територій України.