Медицина

15:49 05.02.2024

Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

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Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" отримав сучасну систему ультразвукової діагностики CANON Aplio i700, що стало можливим завдяки співпраці Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та посольства Японії в Україні, повідомляє Міноборони.

У заході взяли участь заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, начальник НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" полковник медичної служби Олег Колісник та директор ЮНОПС в Україні Тім Ларднер.

"Як ми всі знаємо, технології змінюють життя – як на полі бою, так і в лікарні. На полі бою технології дозволяють українському війську перемагати. А в умовах госпіталю - технологія в руках медиків рятує життя українських воїнів. Завдяки вашим зусиллям наші лікарі можуть визначити найбільш оптимальні шляхи надання допомоги з урахуванням індивідуальних особливостей травми. Ми вдячні за непохитну підтримку України та відданість справі збереження життів. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої майбутньої співпраці", - наголосила Калмикова під час передання медобладнання.

У межах проєкту передали п'ять одиниць сучасного медичного обладнання. Їх отримали ще два військові медичні заклади України - Військово-медичний клінічний Центр Південного регіону та військовий медзаклад Старокостянтинова.

"Цей спільний проєкт є важливим кроком у зміцненні інфраструктури охорони здоров'я України, що відображає відданість Японії гуманітарним зусиллям та двосторонньому співробітництву. Завдяки обладнанню японського виробництва, що було поставлено в заклади, Україна зможе лікувати орієнтовно 15 500 поранених та травмованих військовослужбовців на рік", - зазначив посол Японії.

У межах проєкту було закуплено та передано одну відеосистему для нейрохірургічних операцій, один мобільний рентгенографічний/флюорографічний рентгенівський апарат, одну відеоендоскопічну систему та два ультразвукові апарати. Для відповідного медичного персоналу та хірургів у лікарнях було проведено медичні тренінги з ефективного використання нового обладнання.

Теги: #міноборони #обладнання #госпіталь

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