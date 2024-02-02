МОЗ затвердило напрями бюджетних закупівель медтоварів на 2024 рік

Міністерство охорони здоров'я України затвердило 24 напрями профілактики, діагностики та лікування, за якими у 2024 році відбуватимуться бюджетні закупівлі медичних товарів.

Як повідомляє держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) у своєму пресрелізі, у 2024 році на закупівлю медичних товарів держбюджет передбачає понад 12 млрд грн.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в МЗУ, закупівлі розпочнуть після затвердження Міністерством охорони здоров'я наказу про кількість товарів, які закуповують.

Закупівлі проводитимуть, зокрема, за напрямами онкологія, гемофілія типу A або B, серцево-судинні захворювання, вакцини, інфекційні захворювання з високим ризиком летальності, а також муковісцидоз, бульозний епідермоліз, вірусний гепатит В і С, психічні розлади дітей та ДЦП, розсіяний склероз, первинний (вроджений) імунодефіцит, нанізм, ювенільний ревматоїдний артрит, легенева артеріальна гіпертензія тощо.

МЗУ зазначає, що в закупівельному циклі 2024 року буде закуплено ліки для лікування хвороби Кавасакі та медичні продукти для слухопротезування.

Крім того, МЗУ закупить товари в межах реалізації проєкту будівництва циклотронів для збагачення радіофармпрепаратів для якісної діагностики раку.

Як повідомлялося, МЗУ за підсумками 2023 року закупило понад 95% запланованого на рік переліку товарів на понад 9,2 млрд грн, зокрема вартість закуплених лікарських засобів і медвиробів становила майже 7 млрд грн.

Зокрема у 2023 році МЗУ придбало інноваційних лікарських засобів за механізмом ДКД (договір керованого/контрольованого доступу) на 632 млн грн, а також закупило медичне обладнання на загальну суму 2,27 млрд грн. Це, зокрема, 15 лінійних прискорювачів, 28 апаратів МРТ, один стоматологічний комп'ютерний томограф, а також обладнання для токсикологічного обстеження та судово-медичної експертизи.