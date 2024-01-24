Протоколи лікування з дитячої онкології, що використовуються в Україні, застаріли - думка

Багато протоколів лікування з дитячої онкології, які застосовуються в Україні, застаріли й не застосовуються у Європі через їхню неефективність, вважає керівниця благодійного фонду допомоги онкохворим дітям "Краб" Лариса Лавренюк.

"Для нас уся ця історія з лікуванням за кордоном мала дуже несподіваний ефект. Несподіваним для нас виявилося те, що багатьом дітям змінювали протоколи лікування, бо їх лікували за застарілими, є новіші. Крім того, виявилося, що деякі препарати, якими лікували дітей в Україні, вже давно не використовують у Європі, оскільки доведено, що вони не дають ефективності. Відверто кажучи, для нас це був легкий шок, ми цього не очікували, адже ми чули від наших лікарів, що вони користуються сучасними європейськими протоколами", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лавренюк зазначила, що коли пацієнт у рамках програми SAFER Ukraine гуманітарної ініціативи Сент-Джуд потрапляє в іноземну клініку, "це буде клініка з досвідом лікування цієї патології".

"Дитину обстежують, підтверджують діагноз, вивчають схему лікування і не просто продовжують протокол лікування, яке розпочалося в Україні, а й беруть на себе відповідальність за результат лікування", - сказала вона.

Представниця фонду наголосила, що в рамках зазначеної програми українські пацієнти в іноземних клініках лікуються коштом сторони, яка приймає.

За її даними, наразі близько 60% онкохворих українських дітей проходять лікування в іноземних клініках. В Україні основними центрами лікування дитячої онкології, які функціонують, залишаються Національний інститут раку (НІР), відділення дитячої онкології "Охматдит", Київський міський онкоцентр, а також Західноукраїнський медцентр у Львові.