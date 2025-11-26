Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

16-річний юнак, за словами Єрмака, майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. "Зрештою, наші партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними", зазначив керівник Офісу президента .