Інтерфакс-Україна
Події
19:28 26.11.2025

Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

1 хв читати
Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

16-річний юнак, за словами Єрмака, майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. "Зрештою, наші партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними", зазначив керівник Офісу президента .

 

Теги: #тот #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 26.11.2025
ОБСЄ працює над аналізом потенційних сценаріїв повернення значної кількості українців додому через завершення тимчасового захисту ЄС

ОБСЄ працює над аналізом потенційних сценаріїв повернення значної кількості українців додому через завершення тимчасового захисту ЄС

14:29 26.11.2025
Чотири дитини загинули в пожежі на Черкащині, матері повідомлено про підозру

Чотири дитини загинули в пожежі на Черкащині, матері повідомлено про підозру

22:21 25.11.2025
Єрмак: З ТОТ повернули ще трьох українських дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

Єрмак: З ТОТ повернули ще трьох українських дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

04:25 25.11.2025
Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

19:26 24.11.2025
До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

11:41 24.11.2025
Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

14:33 23.11.2025
Школярів з 8 громад Сумської області відправили на двотижневий відпочинок до В’єтнаму

Школярів з 8 громад Сумської області відправили на двотижневий відпочинок до В’єтнаму

05:51 23.11.2025
Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

17:34 22.11.2025
ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

15:16 22.11.2025
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина - Коордштаб

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина - Коордштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

ОСТАННЄ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

Військові в Гвінеї-Бісау заявили що взяли владу в країні під контроль

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА