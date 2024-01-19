ДП "МЗУ" у 2023 році закупило понад 95% запланованого переліку медтоварів

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) за підсумками 2023 року закупило понад 95% запланованого на рік переліку товарів на понад 9,2 млрд грн, зокрема вартість закуплених лікарських засобів і медвиробів становила близько 7 млрд грн.

Як повідомляє МЗУ, зокрема, було закуплено 92% переліку ліків і медпродуктів у напрямі дитячої онкології на 404,6 млн грн, 91,5% - за напрямом дорослої онкології на 2,14 млрд грн.

У повному обсязі закуплено товари за напрямом лікування жіночого безпліддя на 2,5 млн грн, розсіяного склерозу - 94,5 млн грн, ювенільного ревматоїдного артриту - 80,6 млн грн, донорство крові - 495,8 млн грн.

Медичні товари для воєнного стану закуплено на 83,9% запланованого переліку на суму 24 млн грн.

При цьому 2023 року МЗУ придбало інноваційних лікарських засобів за механізмом ДКД (договір керованого/контрольованого доступу) на 632 млн грн, а також закупило медичне обладнання на загальну суму 2,27 млрд грн. Це, зокрема, 15 лінійних прискорювачів, 28 апаратів МРТ, один стоматологічний комп'ютерний томограф, обладнання для токсикологічного обстеження та судово-медичної експертизи.

МЗУ уточнює, що 46% закуплених у 2023 році медичних товарів уже доставлено до медичних закладів. Їхня загальна вартість - 2,9 млрд грн.

У МЗУ наголошують, що завдяки ефективному плануванню держпідприємство у 2023 році змогло завершити цикл купівлі раніше, заощадити гроші, унаслідок чого було придбано ліки для лікування онкології, гемофілії, серцево-судинних захворювань, донорства крові та важливе обладнання.