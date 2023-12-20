Медицина

12:20 20.12.2023

"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

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"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

Медична мережа "Добробут" за підтримки міжнародного фонду Direct Relief оновила програму безоплатної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових.

Як повідомляє "Добробут" у своєму пресрелізі, програма діятиме з 18 грудня 2023 року до 15 травня 2024 року в лікувально-діагностичному центрі "Добробут" у Києві. Хірургічну допомогу можуть отримати військові та цивільні громадяни з пораненнями і травмами, отриманими внаслідок воєнних дій.

Крім того, планову та ургентну хірургічну допомогу зможуть отримати діти військових. Для військових також діє програма безоплатної фізичної реабілітації після травм, отриманих під час бойових дій.

Заявки для участі в програмі розглядатиме спеціальна медична комісія. "Добробут" співпрацює з фондом Direct Relief з квітня 2022 року. Завдяки цьому безоплатну медичну допомогу в лікувально-діагностичному центрі "Добробут" за цей час отримали понад 2,3 тис. пацієнтів.

Хірурги "Добробуту" за підтримки американського партнера виконали майже тисячу операцій. "Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 15 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки.

Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,8 тис. співробітників.

Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду "Фонд Добробут" клініки мережі, які продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій, протягом місяців значну частину медичних послуг надавали безоплатно.

З перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International і "Фонду Добробут" у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, які опинилися в скрутному становищі через військові дії.

Теги: #програма #військові #добробут

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