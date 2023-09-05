Зміни в Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців спрямовані на скорочення кількості помилок ВЛК - Маляр

Зміни, внесені командуванням Медичних сил Збройних сил України спільно з Міністерством охорони здоров'я до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, передусім зумовлені змінами у світовій практиці, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Змінилась світова практика, в науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо. Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися. Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких ми дотримуємося. У Розкладі хвороб, відповідно, так і лишилися ті хвороби, ті показники, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що світові стандарти допомагають іти в ногу з часом щодо певних медичних станів, які, якщо вони не мають хворобливих проявів, не перешкоджають виконанню військового обов'язку.

"Ми цими змінами вносимо конкретику для наших лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби", - підсумувала вона.