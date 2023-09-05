Медицина

13:54 05.09.2023

Зміни в Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців спрямовані на скорочення кількості помилок ВЛК - Маляр

1 хв читати
Зміни в Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців спрямовані на скорочення кількості помилок ВЛК - Маляр

Зміни, внесені командуванням Медичних сил Збройних сил України спільно з Міністерством охорони здоров'я до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, передусім зумовлені змінами у світовій практиці, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Змінилась світова практика, в науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо. Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися. Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких ми дотримуємося. У Розкладі хвороб, відповідно, так і лишилися ті хвороби, ті показники, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що світові стандарти допомагають іти в ногу з часом щодо певних медичних станів, які, якщо вони не мають хворобливих проявів, не перешкоджають виконанню військового обов'язку.

"Ми цими змінами вносимо конкретику для наших лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби", - підсумувала вона.

 

Теги: #хвороби #зсу #ввк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 05.09.2023
Сили оборони України знищили 11 артилерійських засобів росіян - Military Media Center

Сили оборони України знищили 11 артилерійських засобів росіян - Military Media Center

09:13 05.09.2023
Сирський анонсував ухвалення важливих рішень щодо подальших дій на фронті

Сирський анонсував ухвалення важливих рішень щодо подальших дій на фронті

21:41 04.09.2023
НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗС України "Смілива гривня"

НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗС України "Смілива гривня"

09:29 04.09.2023
ЗСУ звільнили 3 кв. км на бахмутському напрямку минулого тижня

ЗСУ звільнили 3 кв. км на бахмутському напрямку минулого тижня

20:24 03.09.2023
ЗС України знищили три танки на східному напрямку

ЗС України знищили три танки на східному напрямку

18:32 01.09.2023
ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

15:41 01.09.2023
Офіс генпрокурора запобіг постачанню ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів на 430 млн грн

Офіс генпрокурора запобіг постачанню ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів на 430 млн грн

12:00 01.09.2023
"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

08:53 01.09.2023
ЗС України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області

ЗС України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області

19:00 31.08.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку й відбили наступ окупантів під Мар'їнкою

ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському напрямку й відбили наступ окупантів під Мар'їнкою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ОСТАННЄ

НСЗУ законтрактувала 484 цивільні медзаклади для проведення ВЛК - Ляшко

МОЗ і Медсили ЗСУ увійшли до складу моніторингової групи уповноваженого з прав людини для контролю роботи ВЛК і МСЕК - Ляшко

ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах - Ляшко

МОЗ готує друге засідання робочої групи із залучення інвестицій і  розвитку медицини

Набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, куди увійшли препарати морфіну

Середньомісячні обсяги продажу екстреного контрацептиву "Постинор" за 1,5 року війни зросли на 20%

МОЗ затвердило "дорожню карту" впровадження медичного страхування в Україні

Перехід до рецептурного відпуску препаратів екстреної контрацепції має супроводжуватися просвітницькою кампанією серед підлітків - думка

Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

Ще одна лікарня Запоріжжя отримала автомобіль від міжнародних партнерів - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА