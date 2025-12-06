Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Фото: КМДА

З нагоди Дня Збройних сил України (ЗСУ) у вестибюлі станції метро "Золоті ворота" в Києві відкрилася фотовиставка "Технодесант. Хроніка боротьби".

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, організатором фотопроєкту є 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Фотовиставка триватиме до 16 грудня 2025 року.

"Експозиція присвячена щоденній боротьбі українських військових, зокрема Захисників і Захисниць 7-го корпусу ДШВ. На світлинах представлені сучасні технології ведення бойових дій, епізоди російсько-української війни та портрети героїв-десантників. Усі фотографії створені бойовими підрозділами, які щодня захищають країну та демонструють високу ефективність у протидії агресору", - йдеться в повідомленні.