У Києві створять мурал, присвячений Українському Червоному Хресту

Два мурали, присвячені діяльності Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ), з'являться на торцевих стінах будівлі на вул. Костянтинівській, 4 у Подільському районі Києва.

"Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста... Києва розробила проєкт із розміщення на території Старого Подолу двох живописних муралів. Для нас важливо, щоб ці монументальні зображення стали не лише носієм соціально важливої інформації, а й окрасою історичного середовища Подолу", - написало ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Проєкт "Мурал Червоного Хреста на Подолі" передбачає, що на одному муралі буде зображено історичну частину Києва, прапор Червоного Хреста та Червоного Кристала - основних символів Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, битву під Сольферіно, що привела до ідеї створення організації, а в центрі композиції - засновника руху Анрі Дюнана.

На другому муралі можна буде побачити впізнавані будівлі Подолу та символічні зображення напрямів діяльності ТЧХУ - видача гуманітарної допомоги, психосоціальна підтримка постраждалих, навчання населення наданню першої допомоги, діяльність загонів швидкого реагування.

Проєкт реалізується в рамках #BraVo - розвиток організацій та волонтерства.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02r2P1SC9D74P3XN7MrL24NfGe6gpcEbuYtq4ytSWnbwYztUs3EiDzipXUaWLgbwJKl