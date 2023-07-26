Медмережа "Добробут" від початку року заплатила майже 160 млн грн податків

Медмережа "Добробут" у першому півріччі 2023 року заплатила до державного бюджету майже 160 млн грн податків.

Як повідомляють у її пресрелізі, у червні цього року в клініках "Добробуту" консультації отримали 32 тис. дорослих, що на 30% більше, ніж роком раніше, і 12 тис. дітей - на 70% більше.

Медмережа нагадує, що в першому півріччі вона відкрила два нові об'єкти: у січні розпочала свою роботу її багатопрофільна лікарня "Добробут" на проспекті М. Бажана, 12А, а у квітні - медичний центр "Добробут" для дорослих і дітей за адресою вул. Ентузіастів, 1/2.

Крім того, у квітні розпочала роботу нова стоматологічна клініка Dobrobut Dental Clinic на бульварі М. Міхновського, 14-16.

Мережа уточнює, що торік до трійки найзатребуваніших лікарів входили терапевт, акушер-гінеколог і невропатолог, 2023 року - терапевт, акушер-гінеколог і отоларинголог.

У пресрелізі зазначається також, що "Добробут" продовжує надавати безоплатну медичну допомогу українцям, які постраждали через війну. За підтримки міжнародного фонду Direct Relief і Dobrobut Foundation безоплатне стаціонарне та хірургічне лікування в лікувально-діагностичному центрі "Добробут" на вул. Сім'ї Ідзиковських, 3 від початку року отримали 469 осіб. За шість місяців Dobrobut Foundation залучила на лікування українців понад 2,4 млн грн.

На сьогодні мережа забезпечує роботою понад 2700 осіб.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медмереж. До неї входять 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія й аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більше ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7000 операцій. У мережі працюють 2700 співробітників.

Із перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві за підтримки благодійних фондів Direct Relief International і "Фонд Добробут" надавав безоплатну допомогу пораненим військовим і людям, які опинилися в скрутному становищі через війну.

"Добробут" став першою приватною мережею в Україні, що отримала фінансування від федерального уряду США. За підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) "Добробут" побудує сучасний центр фізичної реабілітації.