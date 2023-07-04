Медицина

17:00 04.07.2023

Медмережа "Добробут" запустила відділення реабілітації та безкоштовну програму лікування для військових

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Медмережа "Добробут" запустила відділення реабілітації та безкоштовну програму лікування для військових

Медична мережа "Добробут" запустила відділення фізичної реабілітації в лікувально-діагностичному центрі за адресою вул. Сім'ї Ідзиковських, 3 у Києві.

Як повідомляють у пресрелізі мережі, відділення очолив Данило Сафронов - один із найдосвідченіших в Україні фахівців із фізичної та реабілітаційної медицини, кандидат наук, лікар вищої категорії, сертифікований викладач методу Neurac в Україні, який має досвід роботи з травмами та їхніми наслідками в зоні бойових дій.

"Війна, що триває в Україні десятий рік, дала потужний поштовх розвитку фізичної реабілітації, хоча нестача фахівців у цій галузі була завжди. Впевнено можу сказати, що сьогодні українські фізичні терапевти - одні з найкращих у світі", - каже Сафронов.

Новий реабілітаційний центр займатиметься відновленням після травм і операцій на опорно-руховому апараті, лікуванням захворювань опорно-рухового апарату та больових синдромів, реабілітацією спортсменів, відновленням після бойових травм, корекцією порушень постави. Пацієнти можуть отримати консультативну допомогу, фізіотерапію, мануальну та рухову терапію.

Крім того, послуги з реабілітації відділення надаватимуть пацієнтам із дегенеративними змінами хребта та суглобів (остеоартритами, грижами, протрузіями), нейропатією (ураженням периферичних нервів), больовим синдромом у м'язах або м'яких сполучних тканинах, тендінопатією (ураженням сухожиль), повільним загоєнням переломів, атрофією м'язів, порушенням кровообігу та іннервації.

Відділення обладнане сучасними фокусними ударно-хвильовими установками та установками для лазерної терапії, підвісними системами Redcord для кінезіотерапії та реабілітації.

Медмережа повідомляє, що в новому відділенні з 3 липня до 31 серпня за підтримки міжнародного благодійного фонду Direct Relief діятиме програма безоплатної реабілітаційної допомоги для військовослужбовців.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 15 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,8 тис. співробітників.

Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також роботі благодійного фонду "Фонд Добробут" клініки мережі, які продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій, протягом місяців значну частину медичних послуг надавали безоплатно. З перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International і Фонду "Добробут" у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, які опинилися в скрутному становищі через воєнні дії.

Теги: #військові #добробут

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