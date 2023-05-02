Медицина

17:32 02.05.2023

Понад 10% співробітників "Добробуту", які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, не повернулися

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Понад 10% співробітників "Добробуту", які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, не повернулися

Близько 350 або понад 10% співробітників медичної мережі "Добробут", які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, на сьогоднішній день не повернулися.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" HR-директорка медичної мережі "Добробут" Ольга Луштей, на початку повномасштабного вторгнення виїхали більше половини з 3 тис. співробітників медмережі, проте через кілька місяців значна кількість повернулася.

Водночас Луштей повідомила, що війна відчутно вплинула на персонал медмережі.

"Велика кількість фахівців виїхала за кордон - деякі повертаються, але все ж багато залишаються там. Тому в пріоритеті в нас пошук кадрів, яких на ринку праці стало в рази менше. Тому не виключаємо хантинг, переглядаємо ціннісну пропозицію роботодавця і мотивацію для працівників", - сказала вона.

Луштей відзначила психологічний вплив війни на персонал медмережі.

"Майже кожен зіткнувся з втратами в цій війні, і це вплинуло на психологічний стан людей, а також призводить до вигоряння і виснаженості персоналу", - сказала вона.

За її словами, наразі серед лав ЗСУ 108 співробітників "Добробуту". При цьому, незважаючи на те, що держава звільнила роботодавця від зобов'язання виплачувати мобілізованим зарплату й узяла цю відповідальність на себе, "Добробут" повністю не скасовував їхню підтримку і виплачує їм щомісяця допомогу.

Загальна сума допомоги тим, хто перебуває в ЗСУ, становить близько 1,8 млн грн на місяць.

Луштей повідомила, що у 2022 році співробітники в "Добробуті" "певний час отримували не 100% своєї довоєнної зарплати", проте у 2023 році медмережа повернула всім зарплати до рівня 100%, а деяким категоріям персоналу в клініках підвищили зарплату до 10%. Крім того, медмережа запланувала річні бонуси за результатами року.

За оцінкою Луштей, незважаючи на повернення частини співробітників, які виїхали, "певний відтік кваліфікованих кадрів відбувся".

Коментуючи процедуру бронювання співробітників, Луштей зазначила, що бронювати "не просто, процес узгодження досить тривалий".

Теги: #кадри #добробут

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