Військово-лікарські комісії працюватимуть на базі цивільних медзакладів у рамках ПМГ

Військово-лікарські комісії (ВЛК) працюватимуть на базі цивільних медзакладів у рамках нового пакета Програми медичних гарантій (ПМГ) "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, це передбачено в постанові Кабінету Міністрів про впровадження нового пакета в рамках ПМГ, ухваленій на його засіданні у вівторок.

Документ передбачає, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) укладатиме договори з цими медзакладами та забезпечуватиме оплату наданих за новим пакетом послуг.

Усі послуги, які входять до пакета Програми медгарантій, будуть безоплатними для тих, хто проходить ВЛК. Зокрема, держава покриватиме такі послуги: проведення лабораторних та інструментальних досліджень; направлення особи за наявності показань в інші медичні заклади для проведення необхідних консультацій та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги в разі потреби; оформлення проєктів довідок і формування медичних висновків щодо стану здоров’я.