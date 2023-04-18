Медицина

18:19 18.04.2023

Військово-лікарські комісії працюватимуть на базі цивільних медзакладів у рамках ПМГ

1 хв читати
Військово-лікарські комісії працюватимуть на базі цивільних медзакладів у рамках ПМГ

Військово-лікарські комісії (ВЛК) працюватимуть на базі цивільних медзакладів у рамках нового пакета Програми медичних гарантій (ПМГ) "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, це передбачено в постанові Кабінету Міністрів про впровадження нового пакета в рамках ПМГ, ухваленій на його засіданні у вівторок.

Документ передбачає, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) укладатиме договори з цими медзакладами та забезпечуватиме оплату наданих за новим пакетом послуг.

Усі послуги, які входять до пакета Програми медгарантій, будуть безоплатними для тих, хто проходить ВЛК. Зокрема, держава покриватиме такі послуги: проведення лабораторних та інструментальних досліджень; направлення особи за наявності показань в інші медичні заклади для проведення необхідних консультацій та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги в разі потреби; оформлення проєктів довідок і формування медичних висновків щодо стану здоров’я.

Теги: #військові #нсзу #влк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 18.04.2023
У "Євросолідарності" заявляють, що знайшли додаткові ресурси в бюджеті для відновлення щомісячних виплат військовим розміром 30 тис. грн

У "Євросолідарності" заявляють, що знайшли додаткові ресурси в бюджеті для відновлення щомісячних виплат військовим розміром 30 тис. грн

07:22 18.04.2023
Військові США в Україні не беруть участі в бойових діях, вони допомагають роботі дипмісії

Військові США в Україні не беруть участі в бойових діях, вони допомагають роботі дипмісії

10:44 17.04.2023
Верещук: Необхідно прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників

Верещук: Необхідно прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників

20:40 14.04.2023
У Донецькій області створено дев'ять місцевих військових адміністрацій

У Донецькій області створено дев'ять місцевих військових адміністрацій

15:45 12.04.2023
Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

07:45 12.04.2023
Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

07:30 12.04.2023
У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

14:58 11.04.2023
ВР має намір розширити перелік медзакладів, при яких можна створювати військово-медичні комісії

ВР має намір розширити перелік медзакладів, при яких можна створювати військово-медичні комісії

14:43 11.04.2023
ВР планує мінімізувати бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

ВР планує мінімізувати бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

17:20 06.04.2023
Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

ОСТАННЄ

Allbionics планує до кінця 2023 року виготовити 150 біонічних протезів

Модульний фельдшерський пункт встановлено у зруйнованій у 2022 році російськими військами Ясногородці під Києвом

БФ Родини Жебрівських розпочав програму реабілітації військовослужбовців у київській клініці "Оберіг"

Уперше в історії української медицини пацієнту здійснили остеоінтеграційне протезування

Штам коронавірусу "омікрон" діагностовано вже по всій Україні

В Україні відзначається низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань - пацієнти

В Україні розпочала роботу перша клініка Superhumans Center

У майбутньому Україна буде одним із найважливіших гравців у галузі реабілітації для світу – представник МКЧХ

Медлабораторія CSD LAB відкриває партнерські лабораторні офіси у прифронтових регіонах України

Центр реабілітації Unbroken відкрито у Львові на базі реконструйованого корпусу поліклініки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА