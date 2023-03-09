Медицина

07:38 09.03.2023

В Україні зафіксували два випадки кору

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В Україні зафіксували два випадки кору

В Україні зафіксували два випадки кору: обидва випадки у дітей із однієї родини, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

За його словами, одна дитина отримала лише першу дозу щеплення від кору, друга дитина взагалі не отримала щеплення.

Кузін додав, що Центр контролю та профілактики захворювань проводить необхідні дослідження.

"За оцінками міжнародних експертів, 2022-2023 роки в Україні - це роки, в яких спалах кору є найбільш імовірним", - сказав він.

Кузін нагадав, що Україна мала спалахи кору у 2012 та у 2017-2019 роках.

Головний санлікар також відзначив приріст захворюваності на ковід: за останній тиждень було зафіксовано майже 13 тисяч випадків, що на 30% більше, ніж за попередній тиждень. Крім того, зростає кількість госпіталізованих: за останній тиждень було госпіталізовано 3620 осіб, проте наявних 40 тисяч ліжок є цілком достатньо.

За минулий тиждень від ковіду померло 67 людей.

 

 

Теги: #україна #кір

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