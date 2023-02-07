Медицина

15:25 07.02.2023

Мобільні бригади ТЧХУ надають медичну допомогу мешканцям гірських районів Івано-Франківської області

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Мобільні бригади ТЧХУ надають медичну допомогу мешканцям гірських районів Івано-Франківської області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки Японського Червоного Хреста реалізує проєкт надання медичної допомоги мешканцям гірських районів Івано-Франківської області.

"З листопада на Івано-Франківщині працюють чотири мобільні медичні бригади Червоного Хреста України. За цей час спеціалісти здійснили 166 виїздів до віддалених населених пунктів області й провели медичні консультації для майже 3 тисяч пацієнтів", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Медичні працівники оглядають пацієнтів, вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози та сатурації крові, проводять електрокардіографію та ультразвукове дослідження. Вони також дають рекомендації щодо лікування та безоплатно надають медикаменти.

У середньому за тиждень медичну допомогу отримують близько 300-340 осіб.

Спеціалісти виїжджають переважно до населених пунктів гірської місцевості, де ґрунтові дороги, погане маршрутне сполучення з районними центрами та відсутні первинні амбулаторії. Завдяки роботі медичних мобільних бригад люди з вразливих верств населення та пенсіонери можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Теги: #медицина #івано_франківська_область #тчху #японський_червоний_хрест

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