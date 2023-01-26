Медицина

19:36 26.01.2023

Проблему відсутності онкопрепаратів у клініках буде вирішено до середини лютого – Ляшко

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Проблему відсутності онкопрепаратів у клініках буде вирішено до середини лютого – Ляшко

Проблему відсутності в клініках онкопрепаратів, закуплених коштами держбюджету, буде вирішено до середини лютого, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"До кінця січня – середини лютого більшість критичних питань (із відсутністю онкопрепратів у клініках – ІФ-У) буде закрито", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Ляшко повідомив, що ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) здійснило всі закупівлі коштами держбюджету 2022 року, проте з постачанням препаратів виникли затримки "через певні об'єктивні та суб'єктивні причини", тому Міністерство охорони здоров'я "прийшло на допомогу ДП МЗУ".

Зокрема, за словами Ляшка, він особисто провів зустрічі з міністром охорони здоров'я Польщі, "оскільки більшість онкологічних препаратів постачав на територію України саме польський виробник".

"За результатами цієї зустрічі вдалося досягти домовленості, й уже до кінця цього тижня очікуємо автомобіль із першою групою препаратів", - сказав він.

Крім того, за словами міністра, відбулася нарада з послом Франції в Україні, оскільки є залишки певних препаратів французького виробника, які він обіцяє поставити в Україну.

Ляшко також повідомив, що на початку січня МЗУ отримали дозвіл "закупити за екстреними процедурами за кошти 2023 року критичні препарати, й уже оголошено торги".

Крім того, за його словами, Міністерство охорони здоров'я у партнерстві з Єврокомісією продовжує програму медичної евакуації для лікування за кордоном пацієнтів, які не можуть отримати лікування в Україні.

"Війна має прямий вплив на забезпеченість препаратами, вона вплинула на логістику та на виробництво не лише в Україні, а й у глобальному масштабі", - наголосив міністр.

Теги: #клініки #забезпечення #онкопрепарати

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