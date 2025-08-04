Інтерфакс-Україна
Медицина
15:44 04.08.2025

ДП "МЗУ" уклало договір керованого доступу на закупівлю інноваційного онкопрепарату фармкомпанії Roche

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ДП "МЗУ" уклало договір керованого доступу на закупівлю інноваційного онкопрепарату фармкомпанії Roche

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) уклало договір керованого доступу (ДКД) на закупівлю інноваційного імунотерапевтичного онкопрепарату "Атезолізумаб" (торгівельна назва "Тецентрик") виробництва фармацевтичної компанії Roche.

Як повідомляє ДП "МЗУ" в пресрелізі, договір укладено строком на три роки.

Перші поставки препарату на склад МЗУ очікуються до кінця 2025 року.

МЗУ наголошує, що раніше для лікування недрібноклітинного раку легені МЗУ закуповували лише платинові препарати для "класичної" хіміотерапії, такі як "Цисплатин", "Карбоплатин", "Оксаліплатин", які залишаються основною, першою лінією лікування, але мають значну токсичність і не завжди запобігають рецидиву.

Натомість "Тецентрик", який використовується для імунотерапії, допомагає імунній системі розпізнавати та атакувати ракові клітини, зменшуючи ризик прогресування або рецидиву хвороби.

Його призначатимуть пацієнтам із недрібноклітинним раком легені (НДРЛ) II–IIIA стадії після хірургічного втручання та курсу платинової хіміотерапії, якщо пухлинні клітини виробляють PD-L1 — білок, який допомагає раковим клітинам уникати атаки імунної системи. Препарат блокує цей білок, "знімає" цей захист і дає змогу імунітету розпізнавати та знищувати пухлинні клітини.

Рак легень — один з найрозповсюдженіших видів онкологічних захворювань, за даними Національного канцер‑реєстру, у 2023 році зареєстрували майже 9 000 нових випадків захворювання на рак трахеї, бронхів та легень, що робить його третім за поширеністю онкозахворюванням в країні.

При цьому 61% пацієнтів з пухлиною органів дихання помирають протягом року після встановлення діагнозу, що є критичним показником летальності серед онкологічних захворювань в Україні. Приблизно 85% усіх випадків раку легені становить недрібноклітинний рак, який виникає з клітин, що вистилають дихальні шляхи в легенях і виробляють слиз.

Інструмент ДКД використовується державою для забезпечення доступу населення до нових, інноваційних та дороговартісних лікарських засобів. ДКД передбачає, що завдяки прямим перемовинам з виробниками оригінальних препаратів держава укладає з ними ексклюзивні договори. Завдяки конфіденційності, зокрема інформації про вартість та кількість лікарського засобу, виробники дають набагато нижчі від ринкових ціни.

"МЗУ" почали використовувати цей механізм з 2022 року і станом на липень 2025 року укладено 17 договорів ДКД терміном до трьох років.

Теги: #мзу #дкд #онкопрепарати

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