Інтерфакс-Україна
Медицина
18:25 29.04.2025

Рада підтримала у -1-му читанні законопроєкт про закупівлю ліків за механізмом ДКД коштом місцевих бюджетів

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Рада підтримала у -1-му читанні законопроєкт про закупівлю ліків за механізмом ДКД коштом місцевих бюджетів

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, які підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу (ДКД), який дозволяє придбавати ліки коштом місцевих бюджетів.

За відповідний законопроєкт №13135 Рада в першому читанні проголосувала у вівторок.

Документ, зокрема, передбачає запровадження при закупівлях, які проводить ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ), принципу змішаного фінансування із залученням коштів не лише державного, а й місцевих бюджетів, а також закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності (окрім коштів, передбачених для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення).

Як зазначив на своїй Facebook-сторінці голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, невдовзі парламент планує розглянути законопроєкт №13134, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу для забезпечення можливості проведення закупівель за механізмом ДКД коштом місцевих бюджетів та лікарень.

"Наш комітет звернувся до колег із комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з рекомендацією терміново його розглянути й винести на голосування у Верховній Раді", - написав він.

Теги: #лікарські_засоби #верховна_рада #дкд

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