Медицина

19:25 05.06.2024

Усі онкопрепарати за контрактами 2023 р. закуплено й розвезено по лікарнях

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Усі онкопрепарати за контрактами 2023 р. закуплено й розвезено по лікарнях

Усі онкологічні препарати, законтрактовані 2023 року, було закуплено, їх розвезли або розвозять по лікарнях, повідомив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) Едем Адаманов.

"Усе, що було доведено 2023 року, законтрактовано, доїхало в лікарні, деякі позиції ще доїжджають. Ми постачаємо невеликими партіями, щоб у лікарнях завжди були наявні ліки з актуальними термінами придатності", - сказав він на брифінгу в середу.

Адаманов зазначив, що закупівлі онкопрепаратів становлять 26% загального бюджету на закупівлі ліків 2024 року.

При цьому він уточнив, що в закупівлях цього року вже оголошено закупівлі за 186 позиціями на суму 1,8 млрд грн, що становить близько 80% загального бюджету закупівель.

Адаманов наголосив, що нарешті з'явилася можливість укладення довгострокових контрактів на закупівлю ліків за кошти держбюджету.

"Якщо ми говоримо про онкологію, то це трирічні контракти, і ми чесно вважаємо це величезною перемогою, тому що це знижує ризик переривання лікування. Пацієнти завжди матимуть доступ до лікування", - сказав він.

Адаманов уточнив, що, згідно з трирічними контрактами, щорічно обиратимуть ту кількість лікарських засобів, яка доступна в межах фінансування.

Він нагадав, що в бюджеті 2024 року на держзакупівлі у сфері онкології виділено 2,3 млрд грн.

Теги: #контракти #закупівля #онкопрепарати

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