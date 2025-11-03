Інтерфакс-Україна
Події
21:50 03.11.2025

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністерство оборони України, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського, розпочало роботу над новими типами контрактів для військовослужбовців, а також над змінами до чинного законодавства, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Головна новація - це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контрактує", - інформує він у телеграм-каналі у понеділок.

Після ухвалення відповідних законодавчих змін можливість підписання таких контрактів матимуть як чинні військовослужбовці, так і ті, хто долучатиметься до війська надалі.

"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета", — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що ініціатива спрямована на задоволення запиту військових, їхніх родин і суспільства.

"Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", — додав міністр.

 

