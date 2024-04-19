Медицина

11:32 19.04.2024

МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

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МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

Міністерство охорони здоров'я у 2023 році в односторонньому порядку скоротило кількість ліків, які мали бути закуплені за вже укладеними договорами керованого доступу (ДКД), повідомив директор юридичного департаменту фармкомпанії "Санофі" в Україні Олександр Янєв.

"У 2023 році, попри зафіксовану в домовленості кількість товарів і, відповідно, більшу знижку від "Санофі", з ініціативи МОЗ кількість товарів було значно скорочено. Крім того, оскільки платежі відбуваються в національній валюті, фактично тільки постачальник-нерезидент несе всі ризики, пов'язані з коливаннями курсу гривні до іноземної валюти", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Янєва, проведення переговорів щодо укладення ДКД має бути виведене зі сфери МОЗ і повністю передане МОЗ, "яке повністю відповідає за публічні закупівлі у сфері охорони здоров'я та зарекомендувало себе як прозора й ефективна інституція".

Теги: #моз #ліки #дкд

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