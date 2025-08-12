В Україні відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт ліків - МЗУ

В Україні наразі відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт лікарських засобів, механізм паралельного імпорту ліків не запрацював.

"На сьогодні, попри наявність законодавчих умов, механізм паралельного імпорту ще не запрацював у повному обсязі. Зокрема, на цей момент відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба)", - повідомили агентству Інтерфакс-Україна в ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

В компанії зазначили, що "таким чином, станом на сьогодні ДП "МЗУ" не має практичного досвіду закупівлі лікарських засобів за механізмом паралельного імпорту, водночас ми розглядаємо цей інструмент як перспективний".

"Паралельний імпорт може забезпечити доступ до якісних лікарських засобів іноземного виробництва, вже зареєстрованих у країнах з суворою регуляторною політикою (в даному випадку країнах ЄС та Європейської економічної зони); конкуренцію на ринку, що може зменшити закупівельні ціни; більш гнучку систему постачання, що є особливо важливим в умовах війни та обмежених логістичних маршрутів", - зауважили в МЗУ.

В закупівельній агенції зазначили, що, відповідно до вимог закону "Про лікарські засоби", паралельно ввезені лікарські засоби не підлягають реалізації (відпуску) в аптеках та їх структурних підрозділах, однак можуть закуплятися МЗУ або лікарнями для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

"Ми сподіваємося, що з повноцінним запуском механізму паралельного імпорту в Україні МЗУ зможуть в майбутньому використовувати цей інструмент для забезпечення пацієнтів необхідними ліками ще ефективніше", - підкреслили в компанії.

В МЗУ нагадали, що механізм паралельного імпорту лікарських засобів в Україні було запроваджено на законодавчому рівні у 2022 році, після прийняття закону "Про лікарські засоби". Цей закон мав вступити в дію з 1 січня 2027 року, однак у 2024 році до закону були внесені зміни, згідно з якими введення в дію пунктів про паралельний імпорт було перенесене на 1 січня 2025 року.

Водночас підзаконні акти щодо паралельного імпорту були затверджені відносно недавно. Зокрема, постановою уряду були внесені зміни до порядку здійснення держконтролю якості лікарських засобів та було затверджено порядок надання дозволу на паралельний імпорт. При цьому в рамках централізованих закупівель можливість постачання лікарських засобів за механізмом паралельного імпорту передбачена тендерною документацією ДП "МЗУ", тобто постачальник, який планує здійснювати паралельний імпорт, має надати відповідні дозволи та ліцензії.

