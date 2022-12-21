Медмережа "Добробут" поновила безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування для деяких категорій
Медична мережа "Добробут" (Київ) за підтримки міжнародних фондів поновила безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування для українців, які опинилися у скрутному становищі через війну.
Як повідомляється в пресрелізі медмережі, з 21 грудня 2022 року до 20 червня 2023 року в лікувально-діагностичному центрі "Добробут" за підтримки міжнародного фонду Direct Relief українці зможуть отримати якісну безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування.
Зокрема, хірургічну допомогу зможуть отримати військовослужбовці та цивільні з пораненнями та травмами внаслідок воєнних дій, а також діти за напрямом "невідкладна хірургія" та з вродженими вадами розвитку.
Крім того, для дітей діятиме програма безоплатної допомоги у відділенні інтенсивної терапії (реанімація).
З 21 грудня до 20 березня безоплатну допомогу також можна отримати за напрямами "ендоваскулярна та судинна хірургія" (коронарографія, кардіостентування, ангіологія).
Водночас у "Добробуті" уточнюють, що кількість місць для участі у програмі безкоштовної хірургічної та стаціонарної допомоги обмежена.
Раніше в рамках співпраці з фондом Direct Relief мережа "Добробут" з квітня до грудня 2022 року надала безоплатну медичну допомогу понад 1762 пацієнтам, зокрема 762 отримали лікування у стаціонарі, 566 – хірургічну допомогу.
"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 15 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медцентри мережі надають послуги для дітей та дорослих більш ніж за 75 медичними напрямами. Спеціалісти "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій на рік. У мережі працює понад 2800 працівників.