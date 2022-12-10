ЗС України отримали мобільний шпиталь, сконструйований німецькими та українськими фахівцями - Міноборони

Львівська громадська організація "Інноваційний фонд" передала командуванню Медичних сил Збройних сил України мобільний шпиталь, обладнаний на базі 12-метрового автобуса Mersedes-Benz, котрий має найсучасніше медичне обладнання, повідомляє Міністерство оборони України.

Шпиталь сконструйовано німецькими та українськими інженерами і лікарями. Перед конструюванням німецькі фахівці вивчили потреби української армії та досвід НАТО.

"Це перший такий мобільний шпиталь у світі. Він обладнаний усім необхідним, щоб стабілізувати стан наших поранених воїнів, які знаходяться близько до лінії фронту. З появою такого сучасного мобільного шпиталю у наших лікарів буде більше можливостей зберегти життя військовослужбовцям", - розповів державний секретар Міністерства оборони України Костянтин Ващенко.

Зокрема, у цьому мобільному шпиталі можуть одночасно надати допомогу 10 пораненим військовим. У салоні автобуса є два операційні крісла, п'ять реанімаційних місць, сім моніторів життєдіяльності, сім перфурзорів, коагулятор для зупинки кровотеч, відсмоктувач рідин, апарати УЗД та ШВЛ, стоматологічне крісло із відповідним обладнанням та потужний Wi-Fi для телемедицини. Персонал мобільної лікарні складатиметься з трьох лікарів та медсестри. Для безперебійного живлення апаратури інженери обладнали його кабелем для стаціонарного живлення від мережі, а також інвертором, який за двигуна автобуса, що працює, перетворює напругу з 24В на 220В.

Вартість одного такого мобільного шпиталю 150 тисяч євро. Донатили на нього українці в Німеччині та самі німці. Потрібну суму зібрали за 1,5 місяця під егідою українського товариства та міської громади і бургомістра міста Рансбах-Баумбах (Німеччина).

"Після доставки шпиталю у визначене місце наші фахівці будуть лікувати та рятувати бійців за допомогою наявного обладнання. Можливо, висловлять свої побажання або ж зауваження, як і просили нас розробники. У майбутньому розраховуємо, що кількість таких мобільних шпиталів збільшиться. Щиро дякуємо нашим партнерам та сподіваємося на подальшу співпрацю", - зазначив перший заступник командувача Медичних сил ЗСУ Юрій Подоляк.