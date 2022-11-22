Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

У Харківській області усі медичні заклади, в яких є реанімації та операційні, забезпечені генераторами.

"Лікарні мають достатній запас пального і при виключенні електропостачання готові одразу перейти на резервне живлення від генераторів", - наводить пресслужба слова директора департаменту охорони здоров'я ХОВА Максима Хаустова.

За його словами, генератори лікарням передавали МОЗ України, Харківська ОВА, міжнародні медичні організації та волонтери. Загалом медзаклади регіону отримали понад 50 генераторів різної потужності.