Медмережа "Добробут" за 5 міс. перерахувала до держбюджету 111 млн грн податків, надала медичну допомогу понад 150 тис. пацієнтів

Медична мережа "Добробут" у січні-травні 2022 року перерахувала до держбюджету 111 млн грн податків, надала медичну допомогу понад 150 тис. пацієнтів.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, зокрема, з початку року медмережа надала медичну допомогу 20 тис. пацієнтів безоплатно завдяки підтримці американських благодійних фондів та Фонду "Добробут".

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів у Києві та Київській області, Львові, Івано-Франківську, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги дітям та дорослим за понад 75 медичними напрямами. Щорічно її спеціалісти проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють 1,5 тис співробітників, з них понад 400 - лікарі вищої категорії.

Під час війни, завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також роботі благодійного фонду "Фонд Добробут", клініки мережі, що продовжують свою роботу, частину медичних послуг надають безкоштовно, зазначено у повідомленні компанії.