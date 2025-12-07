Інтерфакс-Україна
Медицина
16:09 07.12.2025

УЧХ провів третій захід програми відновлення ветеранів

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) разом із партнерами реалізував третій захід програми відновлення ветеранів та їхніх родин.

“Відбувся третій заїзд програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин від Українського Червоного Хреста. Протягом 29 листопада — 6 грудня у рекреаційному центрі «Берег надії» на Хмельниччині відпочивали й відновлювалися 11 сімей ветеранів із громад області”, -  повідомив УЧХ у неділю на сторінці у Фейсбуці.

З учасниками програми працювала мультидисциплінарна команда УЧХ та фахівці із супроводу ветеранів з місцевих громад. До них також долучилися профільні спеціалісти — юрист, представник служби зайнятості та консультанти з працевлаштування.

Тижнева програма включала психоедукаційні заняття, індивідуальні й групові консультації, фізичні та відновлювальні практики, творчі активності. Для дітей діяла окрема програма, спрямована на розуміння емоцій, взаємодію в сім’ї та пошук внутрішньої опори.

Захід реалізовано за підтримки Японського Червоного Хреста та у партнерстві з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, Хмельницькою ОВА, обласним центром соціальних служб та міською радою.

Групи учасників проєкту формуються в межах сусідніх громад, щоб після завершення програми родини могли залишатися на зв’язку та продовжувати застосовувати нові навички у щоденному житті.

 

