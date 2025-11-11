Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

Діти, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення, зможуть отримати послуги з оздоровлення, повідомляє Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Документ передбачає, що послуги отримають понад 7 тисяч дітей військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, ветеранів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України", - йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на рішення уряду.

Зазначається, що діти проходитимуть оздоровлення у закладах, які розташовані у західних регіонах країни, де є безпечні та комфортні умови проживання.

Так, щоб отримати послугу, батьки-військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії можуть подавати довідку №5 в самостійно обрані заклади оздоровлення.

У відомстві повідомили, що Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оплачуватиме 70% вартості на підставі договорів між закладом і батьками та 30% після отримання звіту про надану послугу.

Як повідомлялося, у вересні в Мінсоцполітики представив результати реалізації експериментального поєкту "єОздоровлення" за 2024 рік, у межах якого 2280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів.