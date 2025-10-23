Інтерфакс-Україна
Медицина
13:10 23.10.2025

Міноборони розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини

Міністерство оборони України розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини, затвердження якої передбачено програмою дій уряду.

Як повідомляє пресслужба відомства, презентація проєкту документа відбулась в рамках конференції "Людина у війську", яка проходила в Києві.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я Міноборони майора медичної служби Дмитра Самофалова, на відміну від чинної доктрини, яка більше відповідає реаліям мирного часу, оновлений документ "ставить у центр бойову медицину, як відповідь на виклики воєнного часу". При цьому військова медицина продовжуватиме розвиватися на принципах єдиного медичного простору та тісної взаємодії з цивільною ланкою системи охорони здоров’я.

Як зазначається, ключовою структурною новацією проєкту документа є чітке розмежування функцій між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Медичних сил ЗС України, медичними службами усіх складових Сил оборони, Міністерством охорони здоров’я та іншими органами державної влади задля усунення дублювання, підвищення керованості та чіткого розподілу повноважень та відповідальності.

Пропонується створення Центрального військово-медичного управління (ЦВМУ) у складі Генерального штабу ЗС України.

ЦВМУ відповідатиме за управління всією ланкою військової медицини, в той час як Департамент охорони здоров’я МОУ формуватиме верхньорівневі політики та розроблятиме стратегії розвитку сфери військової медицини.

Своєю чергою Командування Медичних сил ЗС України відповідатиме за госпітальну ланку та лікування військовослужбовців.

"Вперше в доктрині значна увага приділяється не лише пацієнтам, а й безпеці та місцю медичного працівника в системі військової медицини. Крім того, проєкт доктрини визначає, що медичне планування є невід’ємною частиною планування операцій на всіх рівнях, а залучення представників медичної служби до процесів планування та життєдіяльності підрозділу є обов’язковим", - йдеться у повідомленні.

Також запропонований документ чітко визначає елементи воєнно-медичної системи: за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна, реабілітаційна), за етапами (тактична догоспітальна – догоспітальна – госпітальна), а також за Ролями (R1–R4).

У Міноборони наголошують, що затвердження документа сприятиме усуненню наявних прогалин в нормативно-правовій базі, чіткому визначенню повноважень усіх суб’єктів системи військової медицини та підвищенню якості надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Воєнно-медична доктрина - це базовий нормативний документ, що регламентує організацію медичного забезпечення у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Вона визначає науково обґрунтовані принципи, єдині вимоги та правила взаємодії медичних служб для збереження здоров’я військових, надання допомоги, лікування та реабілітації в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій. Чинна Воєнно-медична доктрина була затверджена постановою Кабінету міністрів України № 910 від 31 жовтня 2018 р.

